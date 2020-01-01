Elastos (ELA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Elastos (ELA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Elastos (ELA) teave "Founded by OS expert Rong Chen, Elastos is building the blockchain industry’s most comprehensive and interoperable open source platform. Using a hybrid consensus that combines the secure hashpower of Bitcoin and the democratic ideals of Delegated-Proof-of-Stake, the SmartWeb of Elastos is a suite of software for an entirely decentralized internet. Elastos employs not only blockchain technology, but a peer-to-peer network for communication, decentralized data storage services, and a decentralized ID (DID) system for all digital assets. With sidechains like Ethereum, Elastos is not merely the foundation for securing truly decentralized applications that can scale, it is the foundation for true data ownership. elastOS, the flagship product of the Elastos Smartweb, brings the entire decentralized ecosystem into a single App, currently available for Android and in development for both iOS and desktop. Elastos is also actively searching for both new and existing dApp projects through its Cyber Republic initiative. Cyber Republic possesses a community-governed grant fund designed to help startups and existing businesses explore blockchain. You can read more about Cyber Republic at https://www.cyberrepublic.org. Ametlik veebisait: https://elastos.net/ Valge raamat: https://www.elastos.org/downloads/elastos_whitepaper_en.pdf Ostke ELA kohe!

Elastos (ELA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Elastos (ELA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.40M $ 28.40M $ 28.40M Koguvaru: $ 26.04M $ 26.04M $ 26.04M Ringlev varu: $ 22.85M $ 22.85M $ 22.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.37M $ 32.37M $ 32.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 89.14 $ 89.14 $ 89.14 Kõigi aegade madalaim: $ 0.793867 $ 0.793867 $ 0.793867 Praegune hind: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Lisateave Elastos (ELA) hinna kohta

Elastos (ELA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Elastos (ELA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELA tokeni tokenoomikat, avastage ELA tokeni reaalajas hinda!

