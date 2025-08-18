Mis on Elastos (ELA)

"Founded by OS expert Rong Chen, Elastos is building the blockchain industry’s most comprehensive and interoperable open source platform. Using a hybrid consensus that combines the secure hashpower of Bitcoin and the democratic ideals of Delegated-Proof-of-Stake, the SmartWeb of Elastos is a suite of software for an entirely decentralized internet. Elastos employs not only blockchain technology, but a peer-to-peer network for communication, decentralized data storage services, and a decentralized ID (DID) system for all digital assets. With sidechains like Ethereum, Elastos is not merely the foundation for securing truly decentralized applications that can scale, it is the foundation for true data ownership. elastOS, the flagship product of the Elastos Smartweb, brings the entire decentralized ecosystem into a single App, currently available for Android and in development for both iOS and desktop. Elastos is also actively searching for both new and existing dApp projects through its Cyber Republic initiative. Cyber Republic possesses a community-governed grant fund designed to help startups and existing businesses explore blockchain. You can read more about Cyber Republic at https://www.cyberrepublic.org.

Üksuse Elastos (ELA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elastos (ELA) kohta Kui palju on Elastos (ELA) tänapäeval väärt? Reaalajas ELA hind USD on 1.24 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ELA/USD hind? $ 1.24 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ELA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Elastos turukapitalisatsioon? ELA turukapitalisatsioon on $ 28.28M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ELA ringlev varu? ELA ringlev varu on 22.85M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELA (ATH) hind? ELA saavutab ATH hinna summas 89.14 USD . Mis oli kõigi aegade ELA madalaim (ATL) hind? ELA nägi ATL hinda summas 0.793867 USD . Milline on ELA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ELA kauplemismaht on -- USD . Kas ELA sel aastal kõrgemale ka suundub? ELA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELA hinna ennustust

