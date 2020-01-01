Elastic Finance Token (EEFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Elastic Finance Token (EEFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Elastic Finance Token (EEFI) teave Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this. Ametlik veebisait: https://eefi.finance/ Valge raamat: https://newdocs.eefi.finance/docs/ep_summary Ostke EEFI kohe!

Elastic Finance Token (EEFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Elastic Finance Token (EEFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Koguvaru: $ 58.09K $ 58.09K $ 58.09K Ringlev varu: $ 58.09K $ 58.09K $ 58.09K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 486.79 $ 486.79 $ 486.79 Kõigi aegade madalaim: $ 33.83 $ 33.83 $ 33.83 Praegune hind: $ 51.08 $ 51.08 $ 51.08 Lisateave Elastic Finance Token (EEFI) hinna kohta

Elastic Finance Token (EEFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Elastic Finance Token (EEFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EEFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EEFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EEFI tokeni tokenoomikat, avastage EEFI tokeni reaalajas hinda!

EEFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EEFI võiks suunduda? Meie EEFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EEFI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!