Elastic Finance Token logo

Elastic Finance Token hind (EEFI)

Loendis mitteolevad

1 EEFI/USD reaalajas hind:

$50.96
$50.96$50.96
-3.00%1D
USD
Elastic Finance Token (EEFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:29:09 (UTC+8)

Elastic Finance Token (EEFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 50.19
$ 50.19$ 50.19
24 h madal
$ 53.28
$ 53.28$ 53.28
24 h kõrge

$ 50.19
$ 50.19$ 50.19

$ 53.28
$ 53.28$ 53.28

$ 486.79
$ 486.79$ 486.79

$ 33.83
$ 33.83$ 33.83

-1.18%

-4.39%

+4.60%

+4.60%

Elastic Finance Token (EEFI) reaalajas hind on $50.24. Viimase 24 tunni jooksul EEFI kaubeldud madalaim $ 50.19 ja kõrgeim $ 53.28 näitab aktiivset turu volatiivsust. EEFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 486.79 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 33.83.

Lüliajalise tootluse osas on EEFI muutunud -1.18% viimase tunni jooksul, -4.39% 24 tunni vältel +4.60% viimase 7 päeva jooksul.

Elastic Finance Token (EEFI) – turuteave

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

--
----

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

58.09K
58.09K 58.09K

58,090.46204571364
58,090.46204571364 58,090.46204571364

Elastic Finance Token praegune turukapitalisatsioon on $ 2.96M -- 24 tunnise kauplemismahuga. EEFI ringlev varu on 58.09K, mille koguvaru on 58090.46204571364. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.96M.

Elastic Finance Token (EEFI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Elastic Finance Token ja USD hinnamuutus $ -2.30691870510707.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Elastic Finance Token ja USD hinnamuutus $ +9.9763075200.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Elastic Finance Token ja USD hinnamuutus $ +12.9178946880.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Elastic Finance Token ja USD hinnamuutus $ -0.76708095570475.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -2.30691870510707-4.39%
30 päeva$ +9.9763075200+19.86%
60 päeva$ +12.9178946880+25.71%
90 päeva$ -0.76708095570475-1.50%

Mis on Elastic Finance Token (EEFI)

Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this.

Üksuse Elastic Finance Token (EEFI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Elastic Finance Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Elastic Finance Token (EEFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elastic Finance Token (EEFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elastic Finance Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Elastic Finance Token hinna ennustust kohe!

EEFI kohalike valuutade suhtes

Elastic Finance Token (EEFI) tokenoomika

Elastic Finance Token (EEFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EEFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elastic Finance Token (EEFI) kohta

Kui palju on Elastic Finance Token (EEFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas EEFI hind USD on 50.24 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EEFI/USD hind?
Praegune hind EEFI/USD on $ 50.24. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Elastic Finance Token turukapitalisatsioon?
EEFI turukapitalisatsioon on $ 2.96M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EEFI ringlev varu?
EEFI ringlev varu on 58.09K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EEFI (ATH) hind?
EEFI saavutab ATH hinna summas 486.79 USD.
Mis oli kõigi aegade EEFI madalaim (ATL) hind?
EEFI nägi ATL hinda summas 33.83 USD.
Milline on EEFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EEFI kauplemismaht on -- USD.
Kas EEFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
EEFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EEFI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.