el gato hind (ELGATO)

Loendis mitteolevad

1 ELGATO/USD reaalajas hind:

--
----
-9.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
el gato (ELGATO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:51:30 (UTC+8)

el gato (ELGATO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00004048
$ 0.00004048
24 h madal
$ 0.00004509
$ 0.00004509
24 h kõrge

$ 0.00004048
$ 0.00004048

$ 0.00004509
$ 0.00004509

$ 0.00113128
$ 0.00113128

$ 0.00000142
$ 0.00000142

+0.14%

-8.79%

-9.19%

-9.19%

el gato (ELGATO) reaalajas hind on $0.00004068. Viimase 24 tunni jooksul ELGATO kaubeldud madalaim $ 0.00004048 ja kõrgeim $ 0.00004509 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELGATOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00113128 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000142.

Lüliajalise tootluse osas on ELGATO muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -8.79% 24 tunni vältel -9.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

el gato (ELGATO) – turuteave

$ 406.53K
$ 406.53K

--
----

$ 406.53K
$ 406.53K

10.00B
10.00B

9,996,659,906.908337
9,996,659,906.908337

el gato praegune turukapitalisatsioon on $ 406.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ELGATO ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 9996659906.908337. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 406.53K.

el gato (ELGATO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse el gato ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse el gato ja USD hinnamuutus $ -0.0000057994.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse el gato ja USD hinnamuutus $ -0.0000118441.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse el gato ja USD hinnamuutus $ -0.00000281430861409874.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.79%
30 päeva$ -0.0000057994-14.25%
60 päeva$ -0.0000118441-29.11%
90 päeva$ -0.00000281430861409874-6.47%

Mis on el gato (ELGATO)

A cat with jordans

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

el gato hinna ennustus (USD)

Kui palju on el gato (ELGATO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie el gato (ELGATO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida el gato nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake el gato hinna ennustust kohe!

ELGATO kohalike valuutade suhtes

el gato (ELGATO) tokenoomika

el gato (ELGATO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELGATO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse el gato (ELGATO) kohta

Kui palju on el gato (ELGATO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELGATO hind USD on 0.00004068 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELGATO/USD hind?
Praegune hind ELGATO/USD on $ 0.00004068. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on el gato turukapitalisatsioon?
ELGATO turukapitalisatsioon on $ 406.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELGATO ringlev varu?
ELGATO ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELGATO (ATH) hind?
ELGATO saavutab ATH hinna summas 0.00113128 USD.
Mis oli kõigi aegade ELGATO madalaim (ATL) hind?
ELGATO nägi ATL hinda summas 0.00000142 USD.
Milline on ELGATO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELGATO kauplemismaht on -- USD.
Kas ELGATO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELGATO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELGATO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:51:30 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.