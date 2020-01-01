El Dorito (DORITO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi El Dorito (DORITO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

El Dorito (DORITO) teave El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset' Ametlik veebisait: https://eldorito.club/ Valge raamat: https://goldpaper.eldorito.club/ Ostke DORITO kohe!

El Dorito (DORITO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage El Dorito (DORITO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Koguvaru: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M Ringlev varu: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.210234 $ 0.210234 $ 0.210234 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01779741 $ 0.01779741 $ 0.01779741 Praegune hind: $ 0.0334263 $ 0.0334263 $ 0.0334263 Lisateave El Dorito (DORITO) hinna kohta

El Dorito (DORITO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud El Dorito (DORITO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DORITO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DORITO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DORITO tokeni tokenoomikat, avastage DORITO tokeni reaalajas hinda!

DORITO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DORITO võiks suunduda? Meie DORITO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DORITO tokeni hinna ennustust kohe!

