EL CHANGUITO hind (CHANGO)

1 CHANGO/USD reaalajas hind:

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
EL CHANGUITO (CHANGO) reaalajas hinnagraafik
EL CHANGUITO (CHANGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00303036
$ 0
+8.71%

+8.71%

EL CHANGUITO (CHANGO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHANGO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHANGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00303036 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHANGO muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +8.71% viimase 7 päeva jooksul.

EL CHANGUITO (CHANGO) – turuteave

$ 19.66K
--
$ 19.66K
979.97M
979,969,277.85
EL CHANGUITO praegune turukapitalisatsioon on $ 19.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHANGO ringlev varu on 979.97M, mille koguvaru on 979969277.85. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.66K.

EL CHANGUITO (CHANGO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EL CHANGUITO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EL CHANGUITO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EL CHANGUITO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EL CHANGUITO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+7.38%
60 päeva$ 0+15.73%
90 päeva$ 0--

Mis on EL CHANGUITO (CHANGO)

This token is to celebrate the life and death of Changuito, a cartel monkey caught in the line of fire defending his brothers. We want to bring awareness to and celebrate his amazing and interesting existence. We will continue to fight for him by bringing awareness via memetics and memecoin trading! -------------------------------------------------------------------------------------------- EL CHANGUITO 2021 - 2022 DESCANSE EN PAZ 🥺😢 REST IN PEACE 😔🙏

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EL CHANGUITO (CHANGO) allikas

Ametlik veebisait

EL CHANGUITO hinna ennustus (USD)

Kui palju on EL CHANGUITO (CHANGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EL CHANGUITO (CHANGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EL CHANGUITO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EL CHANGUITO hinna ennustust kohe!

CHANGO kohalike valuutade suhtes

EL CHANGUITO (CHANGO) tokenoomika

EL CHANGUITO (CHANGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHANGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EL CHANGUITO (CHANGO) kohta

Kui palju on EL CHANGUITO (CHANGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHANGO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHANGO/USD hind?
Praegune hind CHANGO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EL CHANGUITO turukapitalisatsioon?
CHANGO turukapitalisatsioon on $ 19.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHANGO ringlev varu?
CHANGO ringlev varu on 979.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHANGO (ATH) hind?
CHANGO saavutab ATH hinna summas 0.00303036 USD.
Mis oli kõigi aegade CHANGO madalaim (ATL) hind?
CHANGO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHANGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHANGO kauplemismaht on -- USD.
Kas CHANGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHANGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHANGO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.