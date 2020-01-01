Ekubo Protocol (EKUBO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ekubo Protocol (EKUBO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ekubo Protocol (EKUBO) teave Governs the most advanced and #1 AMM by TVL on Starknet, Ekubo Ametlik veebisait: https://app.ekubo.org/ Valge raamat: https://docs.ekubo.org/integration-guides/till-pattern Ostke EKUBO kohe!

Ekubo Protocol (EKUBO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ekubo Protocol (EKUBO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 63.57M $ 63.57M $ 63.57M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 63.57M $ 63.57M $ 63.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.64 $ 7.64 $ 7.64 Kõigi aegade madalaim: $ 0.735467 $ 0.735467 $ 0.735467 Praegune hind: $ 6.36 $ 6.36 $ 6.36 Lisateave Ekubo Protocol (EKUBO) hinna kohta

Ekubo Protocol (EKUBO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ekubo Protocol (EKUBO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EKUBO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EKUBO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EKUBO tokeni tokenoomikat, avastage EKUBO tokeni reaalajas hinda!

EKUBO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EKUBO võiks suunduda? Meie EKUBO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EKUBO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!