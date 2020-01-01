Einsteinium (EMC2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Einsteinium (EMC2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Einsteinium (EMC2) teave Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes". The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects. Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners. In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded. EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android. Ametlik veebisait: https://www.emc2.foundation/ Ostke EMC2 kohe!

Einsteinium (EMC2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Einsteinium (EMC2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 83.52K $ 83.52K $ 83.52K Koguvaru: $ 245.47M $ 245.47M $ 245.47M Ringlev varu: $ 226.94M $ 226.94M $ 226.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 90.33K $ 90.33K $ 90.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.58 $ 2.58 $ 2.58 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00036801 $ 0.00036801 $ 0.00036801 Lisateave Einsteinium (EMC2) hinna kohta

Einsteinium (EMC2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Einsteinium (EMC2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EMC2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EMC2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EMC2 tokeni tokenoomikat, avastage EMC2 tokeni reaalajas hinda!

EMC2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EMC2 võiks suunduda? Meie EMC2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EMC2 tokeni hinna ennustust kohe!

