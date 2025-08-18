Mis on Einsteinium (EMC2)

Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes". The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects. Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners. In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded. EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Einsteinium (EMC2) allikas Ametlik veebisait

Einsteinium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Einsteinium (EMC2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Einsteinium (EMC2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Einsteinium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Einsteinium hinna ennustust kohe!

EMC2 kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Einsteinium (EMC2) tokenoomika

Einsteinium (EMC2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EMC2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Einsteinium (EMC2) kohta Kui palju on Einsteinium (EMC2) tänapäeval väärt? Reaalajas EMC2 hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EMC2/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EMC2/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Einsteinium turukapitalisatsioon? EMC2 turukapitalisatsioon on $ 83.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EMC2 ringlev varu? EMC2 ringlev varu on 226.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EMC2 (ATH) hind? EMC2 saavutab ATH hinna summas 2.58 USD . Mis oli kõigi aegade EMC2 madalaim (ATL) hind? EMC2 nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on EMC2 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EMC2 kauplemismaht on -- USD . Kas EMC2 sel aastal kõrgemale ka suundub? EMC2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EMC2 hinna ennustust

Einsteinium (EMC2) Olulised valdkonna uudised