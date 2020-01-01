Eid Mubarak (EIDMUBARAK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Eid Mubarak (EIDMUBARAK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) teave #EidMubarak - A crypto meme launched on four, now taken over and developed by the community! Community-Driven The crypto meme launched on four platforms has now transitioned to community governance! "Mubarak" meaning "blessed" in Arabic, combines with "Eid" (festival) to form "Eid Mubarak" - the traditional Islamic festival greeting celebrating spiritual renewal. Decentralized Community Governance Cultural Preservation Initiative Charity-Focused Tokenomics Ametlik veebisait: https://www.eidmubarak.cloud/

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Eid Mubarak (EIDMUBARAK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.94K $ 25.94K $ 25.94K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.94K $ 25.94K $ 25.94K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00152704 $ 0.00152704 $ 0.00152704 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Eid Mubarak (EIDMUBARAK) hinna kohta

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Eid Mubarak (EIDMUBARAK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EIDMUBARAK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EIDMUBARAK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EIDMUBARAK tokeni tokenoomikat, avastage EIDMUBARAK tokeni reaalajas hinda!

EIDMUBARAK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EIDMUBARAK võiks suunduda? Meie EIDMUBARAK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EIDMUBARAK tokeni hinna ennustust kohe!

