Eggs Finance (EGGS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Eggs Finance (EGGS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Eggs Finance (EGGS) teave Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp. Ametlik veebisait: https://eggs.finance Valge raamat: https://eggs-finance.gitbook.io/docs Ostke EGGS kohe!

Eggs Finance (EGGS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Eggs Finance (EGGS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.11M $ 11.11M $ 11.11M Koguvaru: $ 30.87B $ 30.87B $ 30.87B Ringlev varu: $ 30.87B $ 30.87B $ 30.87B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.11M $ 11.11M $ 11.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00113113 $ 0.00113113 $ 0.00113113 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00028677 $ 0.00028677 $ 0.00028677 Praegune hind: $ 0.00035805 $ 0.00035805 $ 0.00035805 Lisateave Eggs Finance (EGGS) hinna kohta

Eggs Finance (EGGS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Eggs Finance (EGGS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EGGS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EGGS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EGGS tokeni tokenoomikat, avastage EGGS tokeni reaalajas hinda!

EGGS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EGGS võiks suunduda? Meie EGGS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EGGS tokeni hinna ennustust kohe!

