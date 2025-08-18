Mis on Eggs Finance (EGGS)

Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.

Üksuse Eggs Finance (EGGS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Eggs Finance (EGGS) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Eggs Finance (EGGS) kohta Kui palju on Eggs Finance (EGGS) tänapäeval väärt? Reaalajas EGGS hind USD on 0.00036628 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EGGS/USD hind? $ 0.00036628 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EGGS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Eggs Finance turukapitalisatsioon? EGGS turukapitalisatsioon on $ 11.32M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EGGS ringlev varu? EGGS ringlev varu on 30.91B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EGGS (ATH) hind? EGGS saavutab ATH hinna summas 0.00113113 USD . Mis oli kõigi aegade EGGS madalaim (ATL) hind? EGGS nägi ATL hinda summas 0.00028677 USD . Milline on EGGS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EGGS kauplemismaht on -- USD . Kas EGGS sel aastal kõrgemale ka suundub? EGGS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EGGS hinna ennustust

