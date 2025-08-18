Eggs Finance hind (EGGS)
Eggs Finance (EGGS) reaalajas hind on $0.00036628. Viimase 24 tunni jooksul EGGS kaubeldud madalaim $ 0.00036627 ja kõrgeim $ 0.00038699 näitab aktiivset turu volatiivsust. EGGSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00113113 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00028677.
Lüliajalise tootluse osas on EGGS muutunud -1.59% viimase tunni jooksul, -1.80% 24 tunni vältel +1.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Eggs Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 11.32M -- 24 tunnise kauplemismahuga. EGGS ringlev varu on 30.91B, mille koguvaru on 30912099621.70728. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.32M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Eggs Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Eggs Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0000561685.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Eggs Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0000073950.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Eggs Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0002066357005547131.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.80%
|30 päeva
|$ -0.0000561685
|-15.33%
|60 päeva
|$ -0.0000073950
|-2.01%
|90 päeva
|$ -0.0002066357005547131
|-36.06%
Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.
Eggs Finance (EGGS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGGS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.