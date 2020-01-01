Eggplant Finance (EGGP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Eggplant Finance (EGGP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Eggplant Finance (EGGP) teave Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers. Ametlik veebisait: https://eggplant.fi Ostke EGGP kohe!

Eggplant Finance (EGGP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Eggplant Finance (EGGP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.10K $ 3.10K $ 3.10K Koguvaru: $ 476.77K $ 476.77K $ 476.77K Ringlev varu: $ 435.41K $ 435.41K $ 435.41K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.39K $ 3.39K $ 3.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.55 $ 9.55 $ 9.55 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0050326 $ 0.0050326 $ 0.0050326 Praegune hind: $ 0.00711879 $ 0.00711879 $ 0.00711879 Lisateave Eggplant Finance (EGGP) hinna kohta

Eggplant Finance (EGGP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Eggplant Finance (EGGP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EGGP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EGGP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EGGP tokeni tokenoomikat, avastage EGGP tokeni reaalajas hinda!

EGGP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EGGP võiks suunduda? Meie EGGP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EGGP tokeni hinna ennustust kohe!

