Mis on Eggplant Finance (EGGP)

Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers.

Üksuse Eggplant Finance (EGGP) allikas Ametlik veebisait

Eggplant Finance (EGGP) tokenoomika

Eggplant Finance (EGGP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGGP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Eggplant Finance (EGGP) kohta Kui palju on Eggplant Finance (EGGP) tänapäeval väärt? Reaalajas EGGP hind USD on 0.00694031 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EGGP/USD hind? $ 0.00694031 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EGGP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Eggplant Finance turukapitalisatsioon? EGGP turukapitalisatsioon on $ 3.02K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EGGP ringlev varu? EGGP ringlev varu on 435.41K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EGGP (ATH) hind? EGGP saavutab ATH hinna summas 9.55 USD . Mis oli kõigi aegade EGGP madalaim (ATL) hind? EGGP nägi ATL hinda summas 0.0050326 USD . Milline on EGGP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EGGP kauplemismaht on -- USD . Kas EGGP sel aastal kõrgemale ka suundub? EGGP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EGGP hinna ennustust

