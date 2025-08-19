Rohkem infot EGGP

Eggplant Finance hind (EGGP)

Loendis mitteolevad

$0.00694029
-1.40%1D
Eggplant Finance (EGGP) reaalajas hinnagraafik
Eggplant Finance (EGGP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00686396
24 h madal
$ 0.0070457
24 h kõrge

$ 0.00686396
$ 0.0070457
$ 9.55
$ 0.0050326
+0.61%

-1.44%

+2.45%

+2.45%

Eggplant Finance (EGGP) reaalajas hind on $0.00694031. Viimase 24 tunni jooksul EGGP kaubeldud madalaim $ 0.00686396 ja kõrgeim $ 0.0070457 näitab aktiivset turu volatiivsust. EGGPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.55 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0050326.

Lüliajalise tootluse osas on EGGP muutunud +0.61% viimase tunni jooksul, -1.44% 24 tunni vältel +2.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Eggplant Finance (EGGP) – turuteave

$ 3.02K
--
$ 3.31K
435.41K
476,767.513
Eggplant Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 3.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EGGP ringlev varu on 435.41K, mille koguvaru on 476767.513. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.31K.

Eggplant Finance (EGGP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Eggplant Finance ja USD hinnamuutus $ -0.000101878218601779.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Eggplant Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0006717415.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Eggplant Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0013248579.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Eggplant Finance ja USD hinnamuutus $ +0.001009814123135936.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000101878218601779-1.44%
30 päeva$ +0.0006717415+9.68%
60 päeva$ +0.0013248579+19.09%
90 päeva$ +0.001009814123135936+17.03%

Mis on Eggplant Finance (EGGP)

Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers.

Üksuse Eggplant Finance (EGGP) allikas

Ametlik veebisait

Eggplant Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Eggplant Finance (EGGP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Eggplant Finance (EGGP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Eggplant Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Eggplant Finance hinna ennustust kohe!

EGGP kohalike valuutade suhtes

Eggplant Finance (EGGP) tokenoomika

Eggplant Finance (EGGP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGGP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Eggplant Finance (EGGP) kohta

Kui palju on Eggplant Finance (EGGP) tänapäeval väärt?
Reaalajas EGGP hind USD on 0.00694031 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EGGP/USD hind?
Praegune hind EGGP/USD on $ 0.00694031. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Eggplant Finance turukapitalisatsioon?
EGGP turukapitalisatsioon on $ 3.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EGGP ringlev varu?
EGGP ringlev varu on 435.41K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EGGP (ATH) hind?
EGGP saavutab ATH hinna summas 9.55 USD.
Mis oli kõigi aegade EGGP madalaim (ATL) hind?
EGGP nägi ATL hinda summas 0.0050326 USD.
Milline on EGGP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EGGP kauplemismaht on -- USD.
Kas EGGP sel aastal kõrgemale ka suundub?
EGGP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EGGP hinna ennustust.
