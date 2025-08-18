Rohkem infot EGG

EggNuke logo

EggNuke hind (EGG)

Loendis mitteolevad

1 EGG/USD reaalajas hind:

--
----
-15.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
EggNuke (EGG) reaalajas hinnagraafik
EggNuke (EGG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.58%

-15.19%

+24.57%

+24.57%

EggNuke (EGG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul EGG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EGGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on EGG muutunud -1.58% viimase tunni jooksul, -15.19% 24 tunni vältel +24.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EggNuke (EGG) – turuteave

$ 34.74K
$ 34.74K$ 34.74K

--
----

$ 34.74K
$ 34.74K$ 34.74K

592.45M
592.45M 592.45M

592,298,534.5194886
592,298,534.5194886 592,298,534.5194886

EggNuke praegune turukapitalisatsioon on $ 34.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EGG ringlev varu on 592.45M, mille koguvaru on 592298534.5194886. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.74K.

EggNuke (EGG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EggNuke ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EggNuke ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EggNuke ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EggNuke ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-15.19%
30 päeva$ 0+57.20%
60 päeva$ 0+87.08%
90 päeva$ 0--

Mis on EggNuke (EGG)

EggNuke is a deflationary meme token created and launched on FourMeme, a platform focused on fair and secure community-driven projects. EggNuke prioritizes user safety with renounced contracts, no team tokens, and full transparency. Its main purpose is long-term sustainability through real utility, continuous buybacks, and aggressive token burns. By reducing supply over time, it rewards loyal holders while building a unique meme ecosystem within the FourMeme network. Unlike typical short-lived meme tokens, EggNuke is designed to engage, function, and grow.

Üksuse EggNuke (EGG) allikas

Ametlik veebisait

EggNuke hinna ennustus (USD)

Kui palju on EggNuke (EGG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EggNuke (EGG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EggNuke nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EggNuke hinna ennustust kohe!

EGG kohalike valuutade suhtes

EggNuke (EGG) tokenoomika

EggNuke (EGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EggNuke (EGG) kohta

Kui palju on EggNuke (EGG) tänapäeval väärt?
Reaalajas EGG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EGG/USD hind?
Praegune hind EGG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EggNuke turukapitalisatsioon?
EGG turukapitalisatsioon on $ 34.74K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EGG ringlev varu?
EGG ringlev varu on 592.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EGG (ATH) hind?
EGG saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade EGG madalaim (ATL) hind?
EGG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on EGG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EGG kauplemismaht on -- USD.
Kas EGG sel aastal kõrgemale ka suundub?
EGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EGG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:50:07 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.