Mis on EggNuke (EGG)

EggNuke is a deflationary meme token created and launched on FourMeme, a platform focused on fair and secure community-driven projects. EggNuke prioritizes user safety with renounced contracts, no team tokens, and full transparency. Its main purpose is long-term sustainability through real utility, continuous buybacks, and aggressive token burns. By reducing supply over time, it rewards loyal holders while building a unique meme ecosystem within the FourMeme network. Unlike typical short-lived meme tokens, EggNuke is designed to engage, function, and grow.

Üksuse EggNuke (EGG) allikas Ametlik veebisait

EggNuke (EGG) tokenoomika

EggNuke (EGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EggNuke (EGG) kohta Kui palju on EggNuke (EGG) tänapäeval väärt? Reaalajas EGG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EGG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EGG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on EggNuke turukapitalisatsioon? EGG turukapitalisatsioon on $ 34.74K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EGG ringlev varu? EGG ringlev varu on 592.45M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EGG (ATH) hind? EGG saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade EGG madalaim (ATL) hind? EGG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on EGG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EGG kauplemismaht on -- USD . Kas EGG sel aastal kõrgemale ka suundub? EGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EGG hinna ennustust

