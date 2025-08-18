Mis on Eggdog (EGG)

Eggdog Crypto is an innovative and playful project inspired by the internet meme sensation that took the online world by storm. Originating from a video titled "Meet Eggdog" uploaded by YouTuber Zamsire on March 2, 2019, the Eggdog meme features a 3D model of a dog shaped like an egg, engaging in various comical and absurd scenarios. Since its debut, the Eggdog phenomenon has gained widespread popularity, spawning numerous creative iterations like "Eggdog Diner" on March 12, 2019, also by Zamsire, and a real-life version in a video aptly titled "Eggdog" by YouTuber Rapid Liquid on May 3, 2019. Eggdog Crypto aims to capture the essence of this internet sensation in the world of digital assets. Embracing the whimsical nature of Eggdog, the project introduces a unique and entertaining approach to the crypto space. With a community that appreciates the humor and creativity surrounding Eggdog, the project envisions a lighthearted and engaging environment where users can participate in activities such as stretching Eggdogs into the air ridiculously high or witnessing them dancing in a delightful virtual space. As a testament to the power of internet culture, Eggdog Crypto brings a refreshing and humorous twist to the world of blockchain, inviting users to join the community and explore the fun side of crypto.

Kui palju on Eggdog (EGG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Eggdog (EGG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Eggdog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Eggdog (EGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Eggdog (EGG) kohta Kui palju on Eggdog (EGG) tänapäeval väärt? Reaalajas EGG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EGG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EGG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Eggdog turukapitalisatsioon? EGG turukapitalisatsioon on $ 102.83K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EGG ringlev varu? EGG ringlev varu on 999.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EGG (ATH) hind? EGG saavutab ATH hinna summas 0.01890146 USD . Mis oli kõigi aegade EGG madalaim (ATL) hind? EGG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on EGG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EGG kauplemismaht on -- USD . Kas EGG sel aastal kõrgemale ka suundub? EGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EGG hinna ennustust

