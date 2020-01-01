Eefs (EEFS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Eefs (EEFS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Eefs (EEFS) teave Eefs is a meme coin on Ethereum Mainnet. Eefs is community driven project with a live staking contract giving back rewards to holders. Stake Eefs earn Eefs! Eefs is a regular project sponsor on Crypto & Coffee Spaces held live on X! Unfiltered degeneracy wrapped in a token. It’s the sound your brain makes when you ape in without thinking. An original new meta, born from the chaos of the crypto culture. Ametlik veebisait: https://eefs.xyz Ostke EEFS kohe!

Eefs (EEFS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Eefs (EEFS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.12K $ 2.12K $ 2.12K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.53K $ 3.53K $ 3.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00273156 $ 0.00273156 $ 0.00273156 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000273 $ 0.00000273 $ 0.00000273 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Eefs (EEFS) hinna kohta

Eefs (EEFS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Eefs (EEFS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EEFS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EEFS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EEFS tokeni tokenoomikat, avastage EEFS tokeni reaalajas hinda!

EEFS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EEFS võiks suunduda? Meie EEFS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EEFS tokeni hinna ennustust kohe!

