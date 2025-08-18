Rohkem infot EDOG

Edog hind (EDOG)

Loendis mitteolevad

1 EDOG/USD reaalajas hind:

--
----
-2.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Edog (EDOG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 22:24:43 (UTC+8)

Edog (EDOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01172022
$ 0.01172022$ 0.01172022

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.85%

+8.23%

+8.23%

Edog (EDOG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul EDOG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EDOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01172022 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on EDOG muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.85% 24 tunni vältel +8.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Edog (EDOG) – turuteave

$ 12.56K
$ 12.56K$ 12.56K

--
----

$ 12.56K
$ 12.56K$ 12.56K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Edog praegune turukapitalisatsioon on $ 12.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EDOG ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.56K.

Edog (EDOG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Edog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Edog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Edog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Edog ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.85%
30 päeva$ 0+9.29%
60 päeva$ 0+9.57%
90 päeva$ 0--

Mis on Edog (EDOG)

EDOG is a community-focused fair-launch meme coin on Aptos. EDOG is designed purely for entertainment purposes, with no intrinsic value or practical utility. Its value is driven by speculation, market trends, and community hype, similar to other memecoins in the market. EDOG was launch through uptos platform as a fair launch and then listed on Liquidswap. Its growth is fueled by the active participation and support of its token holders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Edog (EDOG) allikas

Ametlik veebisait

Edog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Edog (EDOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Edog (EDOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Edog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Edog hinna ennustust kohe!

EDOG kohalike valuutade suhtes

Edog (EDOG) tokenoomika

Edog (EDOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EDOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Edog (EDOG) kohta

Kui palju on Edog (EDOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas EDOG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EDOG/USD hind?
Praegune hind EDOG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Edog turukapitalisatsioon?
EDOG turukapitalisatsioon on $ 12.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EDOG ringlev varu?
EDOG ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EDOG (ATH) hind?
EDOG saavutab ATH hinna summas 0.01172022 USD.
Mis oli kõigi aegade EDOG madalaim (ATL) hind?
EDOG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on EDOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EDOG kauplemismaht on -- USD.
Kas EDOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
EDOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EDOG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.