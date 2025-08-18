Mis on Edog (EDOG)

EDOG is a community-focused fair-launch meme coin on Aptos. EDOG is designed purely for entertainment purposes, with no intrinsic value or practical utility. Its value is driven by speculation, market trends, and community hype, similar to other memecoins in the market. EDOG was launch through uptos platform as a fair launch and then listed on Liquidswap. Its growth is fueled by the active participation and support of its token holders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Edog (EDOG) tokenoomika

Edog (EDOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EDOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Edog (EDOG) kohta Kui palju on Edog (EDOG) tänapäeval väärt? Reaalajas EDOG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EDOG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EDOG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Edog turukapitalisatsioon? EDOG turukapitalisatsioon on $ 12.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EDOG ringlev varu? EDOG ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EDOG (ATH) hind? EDOG saavutab ATH hinna summas 0.01172022 USD . Mis oli kõigi aegade EDOG madalaim (ATL) hind? EDOG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on EDOG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EDOG kauplemismaht on -- USD . Kas EDOG sel aastal kõrgemale ka suundub? EDOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EDOG hinna ennustust

