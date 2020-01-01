Edgevana Staked SOL (EDGESOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Edgevana Staked SOL (EDGESOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) teave edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators Ametlik veebisait: https://stake.edgevana.com/ Ostke EDGESOL kohe!

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Edgevana Staked SOL (EDGESOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Koguvaru: $ 654.48K $ 654.48K $ 654.48K Ringlev varu: $ 19.68K $ 19.68K $ 19.68K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 324.07 $ 324.07 $ 324.07 Kõigi aegade madalaim: $ 118.29 $ 118.29 $ 118.29 Praegune hind: $ 222.37 $ 222.37 $ 222.37 Lisateave Edgevana Staked SOL (EDGESOL) hinna kohta

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Edgevana Staked SOL (EDGESOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EDGESOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EDGESOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EDGESOL tokeni tokenoomikat, avastage EDGESOL tokeni reaalajas hinda!

EDGESOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EDGESOL võiks suunduda? Meie EDGESOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EDGESOL tokeni hinna ennustust kohe!

