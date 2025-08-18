Mis on Edgevana Staked SOL (EDGESOL)

edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators

Edgevana Staked SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Edgevana Staked SOL (EDGESOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Edgevana Staked SOL (EDGESOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Edgevana Staked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

EDGESOL kohalike valuutade suhtes

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) tokenoomika

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EDGESOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Edgevana Staked SOL (EDGESOL) kohta Kui palju on Edgevana Staked SOL (EDGESOL) tänapäeval väärt? Reaalajas EDGESOL hind USD on 222.7 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EDGESOL/USD hind? $ 222.7 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EDGESOL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Edgevana Staked SOL turukapitalisatsioon? EDGESOL turukapitalisatsioon on $ 3.74M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EDGESOL ringlev varu? EDGESOL ringlev varu on 19.68K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EDGESOL (ATH) hind? EDGESOL saavutab ATH hinna summas 324.07 USD . Mis oli kõigi aegade EDGESOL madalaim (ATL) hind? EDGESOL nägi ATL hinda summas 118.29 USD . Milline on EDGESOL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EDGESOL kauplemismaht on -- USD . Kas EDGESOL sel aastal kõrgemale ka suundub? EDGESOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EDGESOL hinna ennustust

