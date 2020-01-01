Edge Matrix Computing (EMC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Edge Matrix Computing (EMC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Edge Matrix Computing (EMC) teave Specializing in AI+Web3, bridging the computing power network and AI (d)apps. Ametlik veebisait: https://emc.network/ Valge raamat: https://docs.emc.network/emc Ostke EMC kohe!

Edge Matrix Computing (EMC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Edge Matrix Computing (EMC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 348.34K $ 348.34K $ 348.34K Koguvaru: $ 979.85M $ 979.85M $ 979.85M Ringlev varu: $ 236.65M $ 236.65M $ 236.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00134282 $ 0.00134282 $ 0.00134282 Praegune hind: $ 0.00147199 $ 0.00147199 $ 0.00147199 Lisateave Edge Matrix Computing (EMC) hinna kohta

Edge Matrix Computing (EMC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Edge Matrix Computing (EMC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EMC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EMC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EMC tokeni tokenoomikat, avastage EMC tokeni reaalajas hinda!

EMC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EMC võiks suunduda? Meie EMC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EMC tokeni hinna ennustust kohe!

