Edge Matrix Computing logo

Edge Matrix Computing hind (EMC)

Loendis mitteolevad

1 EMC/USD reaalajas hind:

$0.00146382
$0.00146382$0.00146382
-7.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Edge Matrix Computing (EMC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:28:47 (UTC+8)

Edge Matrix Computing (EMC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00142573
$ 0.00142573$ 0.00142573
24 h madal
$ 0.00159583
$ 0.00159583$ 0.00159583
24 h kõrge

$ 0.00142573
$ 0.00142573$ 0.00142573

$ 0.00159583
$ 0.00159583$ 0.00159583

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 0.001379
$ 0.001379$ 0.001379

-0.53%

-7.54%

-7.43%

-7.43%

Edge Matrix Computing (EMC) reaalajas hind on $0.00146183. Viimase 24 tunni jooksul EMC kaubeldud madalaim $ 0.00142573 ja kõrgeim $ 0.00159583 näitab aktiivset turu volatiivsust. EMCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.16 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001379.

Lüliajalise tootluse osas on EMC muutunud -0.53% viimase tunni jooksul, -7.54% 24 tunni vältel -7.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Edge Matrix Computing (EMC) – turuteave

$ 342.68K
$ 342.68K$ 342.68K

--
----

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

234.10M
234.10M 234.10M

979,845,816.4261
979,845,816.4261 979,845,816.4261

Edge Matrix Computing praegune turukapitalisatsioon on $ 342.68K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EMC ringlev varu on 234.10M, mille koguvaru on 979845816.4261. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.43M.

Edge Matrix Computing (EMC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Edge Matrix Computing ja USD hinnamuutus $ -0.000119331480563825.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Edge Matrix Computing ja USD hinnamuutus $ -0.0006647180.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Edge Matrix Computing ja USD hinnamuutus $ -0.0010771824.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Edge Matrix Computing ja USD hinnamuutus $ -0.006402243769206427.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000119331480563825-7.54%
30 päeva$ -0.0006647180-45.47%
60 päeva$ -0.0010771824-73.68%
90 päeva$ -0.006402243769206427-81.41%

Mis on Edge Matrix Computing (EMC)

Specializing in AI+Web3, bridging the computing power network and AI (d)apps.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Edge Matrix Computing (EMC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Edge Matrix Computing hinna ennustus (USD)

Kui palju on Edge Matrix Computing (EMC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Edge Matrix Computing (EMC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Edge Matrix Computing nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Edge Matrix Computing hinna ennustust kohe!

EMC kohalike valuutade suhtes

Edge Matrix Computing (EMC) tokenoomika

Edge Matrix Computing (EMC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EMC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Edge Matrix Computing (EMC) kohta

Kui palju on Edge Matrix Computing (EMC) tänapäeval väärt?
Reaalajas EMC hind USD on 0.00146183 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EMC/USD hind?
Praegune hind EMC/USD on $ 0.00146183. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Edge Matrix Computing turukapitalisatsioon?
EMC turukapitalisatsioon on $ 342.68K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EMC ringlev varu?
EMC ringlev varu on 234.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EMC (ATH) hind?
EMC saavutab ATH hinna summas 2.16 USD.
Mis oli kõigi aegade EMC madalaim (ATL) hind?
EMC nägi ATL hinda summas 0.001379 USD.
Milline on EMC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EMC kauplemismaht on -- USD.
Kas EMC sel aastal kõrgemale ka suundub?
EMC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EMC hinna ennustust.
Edge Matrix Computing (EMC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.