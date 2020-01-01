Eddie Seal (EDSE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Eddie Seal (EDSE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Eddie Seal (EDSE) teave Eddie Seal is a memecoin. The main goal of the project is to entertain people by adding funny animations and memes. We believe that one day we will create a full-length series about Eddie and share it on Netflix. Ametlik veebisait: https://eddieseal.org Ostke EDSE kohe!

Eddie Seal (EDSE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Eddie Seal (EDSE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.07K $ 10.07K $ 10.07K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.07K $ 10.07K $ 10.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00164465 $ 0.00164465 $ 0.00164465 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000776 $ 0.00000776 $ 0.00000776 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Eddie Seal (EDSE) hinna kohta

Eddie Seal (EDSE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Eddie Seal (EDSE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EDSE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EDSE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EDSE tokeni tokenoomikat, avastage EDSE tokeni reaalajas hinda!

EDSE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EDSE võiks suunduda? Meie EDSE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EDSE tokeni hinna ennustust kohe!

