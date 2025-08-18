Rohkem infot ECOVITA

ECOVITA logo

ECOVITA hind (ECOVITA)

Loendis mitteolevad

1 ECOVITA/USD reaalajas hind:

$0.00167421
$0.00167421$0.00167421
-0.10%1D
mexc
USD
ECOVITA (ECOVITA) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

ECOVITA (ECOVITA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00167278
$ 0.00167278$ 0.00167278
24 h madal
$ 0.0016771
$ 0.0016771$ 0.0016771
24 h kõrge

$ 0.00167278
$ 0.00167278$ 0.00167278

$ 0.0016771
$ 0.0016771$ 0.0016771

$ 0.00245733
$ 0.00245733$ 0.00245733

$ 0.00167278
$ 0.00167278$ 0.00167278

--

-0.12%

-2.88%

-2.88%

ECOVITA (ECOVITA) reaalajas hind on $0.00167421. Viimase 24 tunni jooksul ECOVITA kaubeldud madalaim $ 0.00167278 ja kõrgeim $ 0.0016771 näitab aktiivset turu volatiivsust. ECOVITAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00245733 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00167278.

Lüliajalise tootluse osas on ECOVITA muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.12% 24 tunni vältel -2.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ECOVITA (ECOVITA) – turuteave

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

--
----

$ 11.72M
$ 11.72M$ 11.72M

790.00M
790.00M 790.00M

7,000,000,000.0
7,000,000,000.0 7,000,000,000.0

ECOVITA praegune turukapitalisatsioon on $ 1.32M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ECOVITA ringlev varu on 790.00M, mille koguvaru on 7000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.72M.

ECOVITA (ECOVITA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ECOVITA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ECOVITA ja USD hinnamuutus $ -0.0001206330.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ECOVITA ja USD hinnamuutus $ -0.0003482639.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ECOVITA ja USD hinnamuutus $ -0.0002565667749452626.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.12%
30 päeva$ -0.0001206330-7.20%
60 päeva$ -0.0003482639-20.80%
90 päeva$ -0.0002565667749452626-13.28%

Mis on ECOVITA (ECOVITA)

As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives. 🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits. Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions. [ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact. [ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance. [ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives. Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact. [ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards. [ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth. By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy. The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse ECOVITA (ECOVITA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ECOVITA hinna ennustus (USD)

Kui palju on ECOVITA (ECOVITA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ECOVITA (ECOVITA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ECOVITA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ECOVITA hinna ennustust kohe!

ECOVITA kohalike valuutade suhtes

ECOVITA (ECOVITA) tokenoomika

ECOVITA (ECOVITA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ECOVITA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ECOVITA (ECOVITA) kohta

Kui palju on ECOVITA (ECOVITA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ECOVITA hind USD on 0.00167421 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ECOVITA/USD hind?
Praegune hind ECOVITA/USD on $ 0.00167421. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ECOVITA turukapitalisatsioon?
ECOVITA turukapitalisatsioon on $ 1.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ECOVITA ringlev varu?
ECOVITA ringlev varu on 790.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ECOVITA (ATH) hind?
ECOVITA saavutab ATH hinna summas 0.00245733 USD.
Mis oli kõigi aegade ECOVITA madalaim (ATL) hind?
ECOVITA nägi ATL hinda summas 0.00167278 USD.
Milline on ECOVITA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ECOVITA kauplemismaht on -- USD.
Kas ECOVITA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ECOVITA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ECOVITA hinna ennustust.
