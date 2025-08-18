Rohkem infot ECT

Ecotrader hind (ECT)

$0.0001431
-0.30%1D
Ecotrader (ECT) reaalajas hinnagraafik
Ecotrader (ECT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.00166372
-0.17%

-0.58%

-17.84%

-17.84%

Ecotrader (ECT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ECT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ECTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00166372 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ECT muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -0.58% 24 tunni vältel -17.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ecotrader (ECT) – turuteave

$ 43.69K
--
$ 57.24K
305.34M
400,000,000.0
Ecotrader praegune turukapitalisatsioon on $ 43.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ECT ringlev varu on 305.34M, mille koguvaru on 400000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.24K.

Ecotrader (ECT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ecotrader ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ecotrader ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ecotrader ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ecotrader ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.58%
30 päeva$ 0-22.82%
60 päeva$ 0-40.23%
90 päeva$ 0--

Mis on Ecotrader (ECT)

Ecotrader is a blockchain-based platform that enables fractional ownership of renewable energy projects through asset tokenization. It allows investors to participate in green energy projects by purchasing tokenized shares by fractional ownership and opens the door for crypto investor to take part in the growing energy sector, bridging the gap between the retail investors and the renewable energy sector

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Üksuse Ecotrader (ECT) allikas

Ametlik veebisait

Ecotrader hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ecotrader (ECT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ecotrader (ECT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ecotrader nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ecotrader hinna ennustust kohe!

ECT kohalike valuutade suhtes

Ecotrader (ECT) tokenoomika

Ecotrader (ECT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ECT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ecotrader (ECT) kohta

Kui palju on Ecotrader (ECT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ECT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ECT/USD hind?
Praegune hind ECT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ecotrader turukapitalisatsioon?
ECT turukapitalisatsioon on $ 43.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ECT ringlev varu?
ECT ringlev varu on 305.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ECT (ATH) hind?
ECT saavutab ATH hinna summas 0.00166372 USD.
Mis oli kõigi aegade ECT madalaim (ATL) hind?
ECT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ECT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ECT kauplemismaht on -- USD.
Kas ECT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ECT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ECT hinna ennustust.
Ecotrader (ECT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.