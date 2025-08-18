Mis on Ecotrader (ECT)

Ecotrader is a blockchain-based platform that enables fractional ownership of renewable energy projects through asset tokenization. It allows investors to participate in green energy projects by purchasing tokenized shares by fractional ownership and opens the door for crypto investor to take part in the growing energy sector, bridging the gap between the retail investors and the renewable energy sector

Üksuse Ecotrader (ECT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ecotrader (ECT) kohta Kui palju on Ecotrader (ECT) tänapäeval väärt? Reaalajas ECT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ECT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ECT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ecotrader turukapitalisatsioon? ECT turukapitalisatsioon on $ 43.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ECT ringlev varu? ECT ringlev varu on 305.34M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ECT (ATH) hind? ECT saavutab ATH hinna summas 0.00166372 USD . Mis oli kõigi aegade ECT madalaim (ATL) hind? ECT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ECT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ECT kauplemismaht on -- USD . Kas ECT sel aastal kõrgemale ka suundub? ECT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ECT hinna ennustust

