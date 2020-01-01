ECO AI (ECO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ECO AI (ECO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ECO AI (ECO) teave EcoAI: On a Mission to save the World. EcoAI is an AI-powered ecosystem designed to create utilities that generate revenue. Hosted on carbon-free cloud servers, it fosters creativity, engagement, and eco-conscious innovation through four interconnected AI Agents that learn from and improve each other: AI Agent Builder: A custom dApp where users can create their own AI agents or use pre-built ones like Echo AI (eco-focused), Pirate (a Solana expert), or Marvin (a crypto-savvy pessimist). AI X Army: An automated tool to trend hashtags or tokens while reinvesting profits into sustainability. X AI Agent: Focused on spreading $ECO’s mission for a greener world on X. TG AI Agent: A Telegram chatbot packed with all things EcoAI, built on GROK’s LLM. EcoAI represents the future of AI innovation, merging profitability with purpose. By choosing EcoAI, you’re not just joining a tech revolution—you’re actively contributing to a greener, more sustainable planet.🌱 Ametlik veebisait: https://eco-ai.vip/ Ostke ECO kohe!

ECO AI (ECO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ECO AI (ECO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.53K $ 13.53K $ 13.53K Koguvaru: $ 984.65M $ 984.65M $ 984.65M Ringlev varu: $ 984.65M $ 984.65M $ 984.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.53K $ 13.53K $ 13.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00189182 $ 0.00189182 $ 0.00189182 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ECO AI (ECO) hinna kohta

ECO AI (ECO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ECO AI (ECO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ECO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ECO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ECO tokeni tokenoomikat, avastage ECO tokeni reaalajas hinda!

