What is the project about? Eclipse Fi connects you with top-tier projects building in the Cosmos and up-and-coming EVM blockchain ecosystems. Our extensive network of quality accelerators, incubators, curators and builders brings you the best startups on the market. Our platform provides builders with the tools they need to launch their innovative projects with active and long-term audiences. Our tools enable lockdrops, airdrops, liquidity bootstrapping, auctions, IDO and more. What makes your project unique? We care about our community’s privacy and are the first zero-knowledge KYC project in the world thanks to our partnership with zkMe. We believe that technical experience should not be a barrier for participation in Web3. We’re partnering with innovative wallet providers that provide seamless participation across blockchains without hurdles, empowering a whole new audience to join Web3. History of your project. We have been building since early 2022 and initially targeted the Luna ecosystem however have since partnered with Binance Labs-backed Neutron blockchain to launch the best projects within the Neutron, Cosmos, and emerging EVM L2 ecosystems. What’s next for your project? Beyond our token launch we will continue to attract and curate the best projects and provide them with the tools they need to build their initial user base. What can your token be used for? ECLIP token can be staked to receive Cosmic Essence which grants increased access and allocation in launches. Stake ECLIP to increase lockdrop and LBA vault deposit caps and earlier access to certain launch module whitelists. We intend ECLIP to be used for DAO Governance and community governance for token launches.

Üksuse Eclipse Fi (ECLIP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Eclipse Fi (ECLIP) tokenoomika

Eclipse Fi (ECLIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Eclipse Fi (ECLIP) kohta Kui palju on Eclipse Fi (ECLIP) tänapäeval väärt? Reaalajas ECLIP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ECLIP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ECLIP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Eclipse Fi turukapitalisatsioon? ECLIP turukapitalisatsioon on $ 63.53K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ECLIP ringlev varu? ECLIP ringlev varu on 110.62M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ECLIP (ATH) hind? ECLIP saavutab ATH hinna summas 0.493567 USD . Mis oli kõigi aegade ECLIP madalaim (ATL) hind? ECLIP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ECLIP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ECLIP kauplemismaht on -- USD . Kas ECLIP sel aastal kõrgemale ka suundub? ECLIP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ECLIP hinna ennustust

