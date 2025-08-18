Eclipse Fi hind (ECLIP)
--
--
-18.18%
-18.18%
Eclipse Fi (ECLIP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ECLIP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ECLIPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.493567 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ECLIP muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -18.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Eclipse Fi praegune turukapitalisatsioon on $ 63.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ECLIP ringlev varu on 110.62M, mille koguvaru on 300000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 172.30K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Eclipse Fi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Eclipse Fi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Eclipse Fi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Eclipse Fi ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|-22.28%
|60 päeva
|$ 0
|-64.29%
|90 päeva
|$ 0
|--
What is the project about? Eclipse Fi connects you with top-tier projects building in the Cosmos and up-and-coming EVM blockchain ecosystems. Our extensive network of quality accelerators, incubators, curators and builders brings you the best startups on the market. Our platform provides builders with the tools they need to launch their innovative projects with active and long-term audiences. Our tools enable lockdrops, airdrops, liquidity bootstrapping, auctions, IDO and more. What makes your project unique? We care about our community’s privacy and are the first zero-knowledge KYC project in the world thanks to our partnership with zkMe. We believe that technical experience should not be a barrier for participation in Web3. We’re partnering with innovative wallet providers that provide seamless participation across blockchains without hurdles, empowering a whole new audience to join Web3. History of your project. We have been building since early 2022 and initially targeted the Luna ecosystem however have since partnered with Binance Labs-backed Neutron blockchain to launch the best projects within the Neutron, Cosmos, and emerging EVM L2 ecosystems. What’s next for your project? Beyond our token launch we will continue to attract and curate the best projects and provide them with the tools they need to build their initial user base. What can your token be used for? ECLIP token can be staked to receive Cosmic Essence which grants increased access and allocation in launches. Stake ECLIP to increase lockdrop and LBA vault deposit caps and earlier access to certain launch module whitelists. We intend ECLIP to be used for DAO Governance and community governance for token launches.
