Echelon Prime hind (PRIME)

1 PRIME/USD reaalajas hind:

$1.95
$1.95$1.95
-3.60%1D
Echelon Prime (PRIME) reaalajas hinnagraafik
Echelon Prime (PRIME) hinna teave (USD)

Echelon Prime (PRIME) reaalajas hind on $1.95. Viimase 24 tunni jooksul PRIME kaubeldud madalaim $ 1.95 ja kõrgeim $ 2.07 näitab aktiivset turu volatiivsust. PRIMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.19.

Lüliajalise tootluse osas on PRIME muutunud -2.07% viimase tunni jooksul, -3.69% 24 tunni vältel -13.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Echelon Prime (PRIME) – turuteave

Echelon Prime praegune turukapitalisatsioon on $ 104.27M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PRIME ringlev varu on 53.48M, mille koguvaru on 111111111.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 216.62M.

Echelon Prime (PRIME) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Echelon Prime ja USD hinnamuutus $ -0.074898889669189.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Echelon Prime ja USD hinnamuutus $ -0.4129306350.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Echelon Prime ja USD hinnamuutus $ -0.2209681500.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Echelon Prime ja USD hinnamuutus $ -1.8141537660055824.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.074898889669189-3.69%
30 päeva$ -0.4129306350-21.17%
60 päeva$ -0.2209681500-11.33%
90 päeva$ -1.8141537660055824-48.19%

Mis on Echelon Prime (PRIME)

PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Echelon Prime hinna ennustus (USD)

Kui palju on Echelon Prime (PRIME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Echelon Prime (PRIME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Echelon Prime nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Echelon Prime hinna ennustust kohe!

PRIME kohalike valuutade suhtes

Echelon Prime (PRIME) tokenoomika

Echelon Prime (PRIME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRIME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Echelon Prime (PRIME) kohta

Kui palju on Echelon Prime (PRIME) tänapäeval väärt?
Reaalajas PRIME hind USD on 1.95 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PRIME/USD hind?
Praegune hind PRIME/USD on $ 1.95. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Echelon Prime turukapitalisatsioon?
PRIME turukapitalisatsioon on $ 104.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PRIME ringlev varu?
PRIME ringlev varu on 53.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRIME (ATH) hind?
PRIME saavutab ATH hinna summas 28.0 USD.
Mis oli kõigi aegade PRIME madalaim (ATL) hind?
PRIME nägi ATL hinda summas 1.19 USD.
Milline on PRIME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PRIME kauplemismaht on -- USD.
Kas PRIME sel aastal kõrgemale ka suundub?
PRIME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRIME hinna ennustust.
Echelon Prime (PRIME) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

