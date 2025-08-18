Mis on Echelon Prime (PRIME)

PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game.

Üksuse Echelon Prime (PRIME) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Echelon Prime (PRIME) tokenoomika

Echelon Prime (PRIME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRIME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Echelon Prime (PRIME) kohta Kui palju on Echelon Prime (PRIME) tänapäeval väärt? Reaalajas PRIME hind USD on 1.95 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PRIME/USD hind? $ 1.95 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PRIME/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Echelon Prime turukapitalisatsioon? PRIME turukapitalisatsioon on $ 104.27M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PRIME ringlev varu? PRIME ringlev varu on 53.48M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRIME (ATH) hind? PRIME saavutab ATH hinna summas 28.0 USD . Mis oli kõigi aegade PRIME madalaim (ATL) hind? PRIME nägi ATL hinda summas 1.19 USD . Milline on PRIME kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PRIME kauplemismaht on -- USD . Kas PRIME sel aastal kõrgemale ka suundub? PRIME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRIME hinna ennustust

