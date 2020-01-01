eBTC (EBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi eBTC (EBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

eBTC (EBTC) teave eBTC is a collateralized crypto asset soft pegged to the price of Bitcoin and built on the Ethereum network. It is backed exclusively by Lido's stETH and powered by immutable smart contracts with minimized counterparty reliance. It is designed to be the most decentralized synthetic Bitcoin in DeFi and offers the ability for anyone in the world to borrow BTC at no cost. Built by BadgerDAO Ametlik veebisait: https://www.ebtc.finance/ Valge raamat: https://github.com/Badger-Finance/ebtc-purple-paper/blob/main/eBTC_Protocol_-_Purple_Paper.pdf Ostke EBTC kohe!

eBTC (EBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage eBTC (EBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Koguvaru: $ 31.61 $ 31.61 $ 31.61 Ringlev varu: $ 31.61 $ 31.61 $ 31.61 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 122,939 $ 122,939 $ 122,939 Kõigi aegade madalaim: $ 51,866 $ 51,866 $ 51,866 Praegune hind: $ 113,765 $ 113,765 $ 113,765 Lisateave eBTC (EBTC) hinna kohta

eBTC (EBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud eBTC (EBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EBTC tokeni tokenoomikat, avastage EBTC tokeni reaalajas hinda!

EBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EBTC võiks suunduda? Meie EBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EBTC tokeni hinna ennustust kohe!

