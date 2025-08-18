Rohkem infot EBTC

eBTC logo

eBTC hind (EBTC)

Loendis mitteolevad

1 EBTC/USD reaalajas hind:

$117,848
$117,848
-0.40%1D
mexc
USD
eBTC (EBTC) reaalajas hinnagraafik
eBTC (EBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 117,458
$ 117,458
24 h madal
$ 119,613
$ 119,613
24 h kõrge

$ 117,458
$ 117,458

$ 119,613
$ 119,613

$ 122,939
$ 122,939

$ 51,866
$ 51,866

--

-0.41%

+0.70%

+0.70%

eBTC (EBTC) reaalajas hind on $117,848. Viimase 24 tunni jooksul EBTC kaubeldud madalaim $ 117,458 ja kõrgeim $ 119,613 näitab aktiivset turu volatiivsust. EBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 122,939 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 51,866.

Lüliajalise tootluse osas on EBTC muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.41% 24 tunni vältel +0.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

eBTC (EBTC) – turuteave

$ 3.73M
$ 3.73M

--
----

$ 3.73M
$ 3.73M

31.61
31.61

31.61377243229391
31.61377243229391

eBTC praegune turukapitalisatsioon on $ 3.73M -- 24 tunnise kauplemismahuga. EBTC ringlev varu on 31.61, mille koguvaru on 31.61377243229391. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.73M.

eBTC (EBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse eBTC ja USD hinnamuutus $ -486.2046474277.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse eBTC ja USD hinnamuutus $ +113.7940288000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse eBTC ja USD hinnamuutus $ +14,566.2367112000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse eBTC ja USD hinnamuutus $ +11,141.37769234687.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -486.2046474277-0.41%
30 päeva$ +113.7940288000+0.10%
60 päeva$ +14,566.2367112000+12.36%
90 päeva$ +11,141.37769234687+10.44%

Mis on eBTC (EBTC)

eBTC is a collateralized crypto asset soft pegged to the price of Bitcoin and built on the Ethereum network. It is backed exclusively by Lido's stETH and powered by immutable smart contracts with minimized counterparty reliance. It is designed to be the most decentralized synthetic Bitcoin in DeFi and offers the ability for anyone in the world to borrow BTC at no cost. Built by BadgerDAO

Üksuse eBTC (EBTC) allikas

eBTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on eBTC (EBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie eBTC (EBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida eBTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake eBTC hinna ennustust kohe!

EBTC kohalike valuutade suhtes

eBTC (EBTC) tokenoomika

eBTC (EBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse eBTC (EBTC) kohta

Kui palju on eBTC (EBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas EBTC hind USD on 117,848 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EBTC/USD hind?
Praegune hind EBTC/USD on $ 117,848. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on eBTC turukapitalisatsioon?
EBTC turukapitalisatsioon on $ 3.73M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EBTC ringlev varu?
EBTC ringlev varu on 31.61 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EBTC (ATH) hind?
EBTC saavutab ATH hinna summas 122,939 USD.
Mis oli kõigi aegade EBTC madalaim (ATL) hind?
EBTC nägi ATL hinda summas 51,866 USD.
Milline on EBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas EBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
EBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EBTC hinna ennustust.
eBTC (EBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

