Mis on eBTC (EBTC)

eBTC is a collateralized crypto asset soft pegged to the price of Bitcoin and built on the Ethereum network. It is backed exclusively by Lido's stETH and powered by immutable smart contracts with minimized counterparty reliance. It is designed to be the most decentralized synthetic Bitcoin in DeFi and offers the ability for anyone in the world to borrow BTC at no cost. Built by BadgerDAO

Üksuse eBTC (EBTC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

eBTC (EBTC) tokenoomika

eBTC (EBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse eBTC (EBTC) kohta Kui palju on eBTC (EBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas EBTC hind USD on 117,848 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EBTC/USD hind? $ 117,848 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on eBTC turukapitalisatsioon? EBTC turukapitalisatsioon on $ 3.73M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EBTC ringlev varu? EBTC ringlev varu on 31.61 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EBTC (ATH) hind? EBTC saavutab ATH hinna summas 122,939 USD . Mis oli kõigi aegade EBTC madalaim (ATL) hind? EBTC nägi ATL hinda summas 51,866 USD . Milline on EBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EBTC kauplemismaht on -- USD . Kas EBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? EBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EBTC hinna ennustust

