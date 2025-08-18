EBERT hind (EBERT)
EBERT (EBERT) reaalajas hind on $0.00028707. Viimase 24 tunni jooksul EBERT kaubeldud madalaim $ 0.00028404 ja kõrgeim $ 0.00031392 näitab aktiivset turu volatiivsust. EBERTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00144415 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00028404.
Lüliajalise tootluse osas on EBERT muutunud +0.65% viimase tunni jooksul, -6.49% 24 tunni vältel -31.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
EBERT praegune turukapitalisatsioon on $ 127.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EBERT ringlev varu on 444.44M, mille koguvaru on 444444443.9999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 127.49K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse EBERT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EBERT ja USD hinnamuutus $ -0.0002019354.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EBERT ja USD hinnamuutus $ -0.0001522546.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EBERT ja USD hinnamuutus $ -0.0007494373214225137.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.49%
|30 päeva
|$ -0.0002019354
|-70.34%
|60 päeva
|$ -0.0001522546
|-53.03%
|90 päeva
|$ -0.0007494373214225137
|-72.30%
EBERT: The Enigmatic Being of Base Chain EBERT is a groundbreaking project redefining the boundaries of creativity in the crypto space. Positioned as a trailblazer on the Base Chain, EBERT is more than just a crypto initiative—it's a movement designed to empower artists, creators, and innovators in the decentralized ecosystem. Built on the robust infrastructure of Base Chain, EBERT merges blockchain technology with artistic expression, providing a seamless platform for creatives to showcase, monetize, and innovate. By leveraging smart contracts, EBERT ensures trustless interactions and transparency, making it a safe and efficient space for collaboration and growth. At its core, EBERT embodies the spirit of evolution and resilience, blazing a path that reimagines how creativity and blockchain intersect. The project introduces unique mechanisms for decentralized funding, NFT creation, and community-driven projects, enabling creators to break free from traditional limitations. EBERT’s ecosystem is a hub for collaboration, where like-minded individuals can connect, share ideas, and collectively shape the future of decentralized creativity. Its user-friendly interface and innovative tools lower the entry barriers for creators, making the crypto space accessible to all, regardless of technical expertise. With EBERT, the Base Chain transforms into more than a blockchain—it becomes a canvas for ideas, a stage for performances, and a launchpad for the next generation of creative pioneers. Join EBERT and be part of the enigmatic journey shaping the future of crypto creativity.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
EBERT (EBERT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.
