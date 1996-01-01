Eat Trade Fart (ETF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Eat Trade Fart (ETF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Eat Trade Fart (ETF) teave The $ETF Eat Trade Fart community aims to unite crypto traders through the humorous yet relatable actions they all engage in—eating, trading, and farting. This movement on the Solana blockchain encourages traders to embrace these quirky moments, creating a fun and supportive environment. By coming together under the banner of Eat Trade Fart, the community fosters growth and a shared sense of connection within the crypto world. Ametlik veebisait: http://www.eattradefart.com Ostke ETF kohe!

Eat Trade Fart (ETF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Eat Trade Fart (ETF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 78.08K $ 78.08K $ 78.08K Koguvaru: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M Ringlev varu: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 78.08K $ 78.08K $ 78.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Eat Trade Fart (ETF) hinna kohta

Eat Trade Fart (ETF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Eat Trade Fart (ETF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ETF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ETF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ETF tokeni tokenoomikat, avastage ETF tokeni reaalajas hinda!

ETF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ETF võiks suunduda? Meie ETF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ETF tokeni hinna ennustust kohe!

