EarthFund (1EARTH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EarthFund (1EARTH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EarthFund (1EARTH) teave Earth Fund is built on the idea of taking the power and influence of billionaire-run foundations and giving it to a global community to use to change the world. Ametlik veebisait: https://www.earthfund.io/ Ostke 1EARTH kohe!

EarthFund (1EARTH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EarthFund (1EARTH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.11 $ 0.11 $ 0.11 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 404.00 $ 404.00 $ 404.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 279.49K $ 279.49K $ 279.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.429622 $ 0.429622 $ 0.429622 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001011 $ 0.00001011 $ 0.00001011 Praegune hind: $ 0.00027944 $ 0.00027944 $ 0.00027944 Lisateave EarthFund (1EARTH) hinna kohta

EarthFund (1EARTH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EarthFund (1EARTH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 1EARTH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 1EARTH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 1EARTH tokeni tokenoomikat, avastage 1EARTH tokeni reaalajas hinda!

1EARTH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 1EARTH võiks suunduda? Meie 1EARTH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 1EARTH tokeni hinna ennustust kohe!

