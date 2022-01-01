EarthByt (EBYT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EarthByt (EBYT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EarthByt (EBYT) teave A climate friendly deflationary token on the Binance Smart chain. Rewarding tokenomics for holders, liquidity, emissions reductions, and global soil restoration. Capped supply with burn, anti-whale wallet limit and innovative carbon fee. Community voting on charity awards. Ametlik veebisait: https://earthbyt.io/ Valge raamat: https://earthbyt.io/wp-content/uploads/2022/01/EARTHBYTWHITE.pdf Ostke EBYT kohe!

EarthByt (EBYT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EarthByt (EBYT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 187.01K $ 187.01K $ 187.01K Koguvaru: $ 98.04T $ 98.04T $ 98.04T Ringlev varu: $ 89.19T $ 89.19T $ 89.19T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 205.57K $ 205.57K $ 205.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave EarthByt (EBYT) hinna kohta

EarthByt (EBYT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EarthByt (EBYT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EBYT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EBYT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EBYT tokeni tokenoomikat, avastage EBYT tokeni reaalajas hinda!

EBYT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EBYT võiks suunduda? Meie EBYT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EBYT tokeni hinna ennustust kohe!

