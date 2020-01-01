EarnBet (EBET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EarnBet (EBET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EarnBet (EBET) teave EarnBet is a cryptocurrency betting platform where you can play various in-house games, 3rd party games and socialize with others. Ametlik veebisait: http://earnbet.io Ostke EBET kohe!

EarnBet (EBET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EarnBet (EBET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Koguvaru: $ 7.04B $ 7.04B $ 7.04B Ringlev varu: $ 4.42B $ 4.42B $ 4.42B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00242073 $ 0.00242073 $ 0.00242073 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00033808 $ 0.00033808 $ 0.00033808 Lisateave EarnBet (EBET) hinna kohta

EarnBet (EBET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EarnBet (EBET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EBET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EBET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EBET tokeni tokenoomikat, avastage EBET tokeni reaalajas hinda!

EBET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EBET võiks suunduda? Meie EBET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EBET tokeni hinna ennustust kohe!

