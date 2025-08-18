Rohkem infot EBET

EarnBet hind (EBET)

1 EBET/USD reaalajas hind:

$0.00033808
0.00%1D
EarnBet (EBET) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:28:34 (UTC+8)

EarnBet (EBET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00242073
$ 0.00012489
+11.52%

+11.52%

EarnBet (EBET) reaalajas hind on $0.00033808. Viimase 24 tunni jooksul EBET kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EBETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00242073 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00012489.

Lüliajalise tootluse osas on EBET muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +11.52% viimase 7 päeva jooksul.

EarnBet (EBET) – turuteave

$ 1.50M
--
$ 2.38M
4.42B
7,039,303,613.363798
EarnBet praegune turukapitalisatsioon on $ 1.50M -- 24 tunnise kauplemismahuga. EBET ringlev varu on 4.42B, mille koguvaru on 7039303613.363798. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.38M.

EarnBet (EBET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EarnBet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EarnBet ja USD hinnamuutus $ +0.0002841430.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EarnBet ja USD hinnamuutus $ +0.0000231490.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EarnBet ja USD hinnamuutus $ -0.0013247692033278065.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0002841430+84.05%
60 päeva$ +0.0000231490+6.85%
90 päeva$ -0.0013247692033278065-79.66%

Mis on EarnBet (EBET)

EarnBet is a cryptocurrency betting platform where you can play various in-house games, 3rd party games and socialize with others.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse EarnBet (EBET) allikas

Ametlik veebisait

EarnBet hinna ennustus (USD)

Kui palju on EarnBet (EBET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EarnBet (EBET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EarnBet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EarnBet hinna ennustust kohe!

EBET kohalike valuutade suhtes

EarnBet (EBET) tokenoomika

EarnBet (EBET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EBET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EarnBet (EBET) kohta

Kui palju on EarnBet (EBET) tänapäeval väärt?
Reaalajas EBET hind USD on 0.00033808 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EBET/USD hind?
Praegune hind EBET/USD on $ 0.00033808. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EarnBet turukapitalisatsioon?
EBET turukapitalisatsioon on $ 1.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EBET ringlev varu?
EBET ringlev varu on 4.42B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EBET (ATH) hind?
EBET saavutab ATH hinna summas 0.00242073 USD.
Mis oli kõigi aegade EBET madalaim (ATL) hind?
EBET nägi ATL hinda summas 0.00012489 USD.
Milline on EBET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EBET kauplemismaht on -- USD.
Kas EBET sel aastal kõrgemale ka suundub?
EBET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EBET hinna ennustust.
EarnBet (EBET) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.