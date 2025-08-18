Rohkem infot EARLY

EARLY Hinnainfo

EARLY Tokenoomika

EARLY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Early Risers logo

Early Risers hind (EARLY)

Loendis mitteolevad

1 EARLY/USD reaalajas hind:

--
----
-0.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Early Risers (EARLY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:24:05 (UTC+8)

Early Risers (EARLY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00001914
$ 0.00001914$ 0.00001914
24 h madal
$ 0.00001955
$ 0.00001955$ 0.00001955
24 h kõrge

$ 0.00001914
$ 0.00001914$ 0.00001914

$ 0.00001955
$ 0.00001955$ 0.00001955

$ 0.00629136
$ 0.00629136$ 0.00629136

$ 0.00000878
$ 0.00000878$ 0.00000878

-0.27%

-0.77%

+1.64%

+1.64%

Early Risers (EARLY) reaalajas hind on $0.00001933. Viimase 24 tunni jooksul EARLY kaubeldud madalaim $ 0.00001914 ja kõrgeim $ 0.00001955 näitab aktiivset turu volatiivsust. EARLYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00629136 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000878.

Lüliajalise tootluse osas on EARLY muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -0.77% 24 tunni vältel +1.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Early Risers (EARLY) – turuteave

$ 19.25K
$ 19.25K$ 19.25K

--
----

$ 19.25K
$ 19.25K$ 19.25K

999.64M
999.64M 999.64M

999,644,620.877611
999,644,620.877611 999,644,620.877611

Early Risers praegune turukapitalisatsioon on $ 19.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EARLY ringlev varu on 999.64M, mille koguvaru on 999644620.877611. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.25K.

Early Risers (EARLY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Early Risers ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Early Risers ja USD hinnamuutus $ +0.0000006764.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Early Risers ja USD hinnamuutus $ +0.0000056336.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Early Risers ja USD hinnamuutus $ +0.000003490413665594698.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.77%
30 päeva$ +0.0000006764+3.50%
60 päeva$ +0.0000056336+29.14%
90 päeva$ +0.000003490413665594698+22.04%

Mis on Early Risers (EARLY)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Early Risers hinna ennustus (USD)

Kui palju on Early Risers (EARLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Early Risers (EARLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Early Risers nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Early Risers hinna ennustust kohe!

EARLY kohalike valuutade suhtes

Early Risers (EARLY) tokenoomika

Early Risers (EARLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EARLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Early Risers (EARLY) kohta

Kui palju on Early Risers (EARLY) tänapäeval väärt?
Reaalajas EARLY hind USD on 0.00001933 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EARLY/USD hind?
Praegune hind EARLY/USD on $ 0.00001933. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Early Risers turukapitalisatsioon?
EARLY turukapitalisatsioon on $ 19.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EARLY ringlev varu?
EARLY ringlev varu on 999.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EARLY (ATH) hind?
EARLY saavutab ATH hinna summas 0.00629136 USD.
Mis oli kõigi aegade EARLY madalaim (ATL) hind?
EARLY nägi ATL hinda summas 0.00000878 USD.
Milline on EARLY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EARLY kauplemismaht on -- USD.
Kas EARLY sel aastal kõrgemale ka suundub?
EARLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EARLY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:24:05 (UTC+8)

Early Risers (EARLY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.