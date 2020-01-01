EARLY Radix (EARLY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EARLY Radix (EARLY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EARLY Radix (EARLY) teave Early is the premium degen culture coin on Radix, based on the powerful crypto concept of "getting in early". So far early has launched the first Radix trading and tipping bots on Telegram, a subscription platform for NFT drops called earlyStudios, a collection of 353 dynamic NFTs and an instant asset swapping tool. Early is 100% fair launched. Ametlik veebisait: https://stillearly.today/ Ostke EARLY kohe!

EARLY Radix (EARLY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EARLY Radix (EARLY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 341.83K $ 341.83K $ 341.83K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 341.83K $ 341.83K $ 341.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00636156 $ 0.00636156 $ 0.00636156 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00034182 $ 0.00034182 $ 0.00034182 Lisateave EARLY Radix (EARLY) hinna kohta

EARLY Radix (EARLY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EARLY Radix (EARLY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EARLY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EARLY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EARLY tokeni tokenoomikat, avastage EARLY tokeni reaalajas hinda!

EARLY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EARLY võiks suunduda? Meie EARLY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EARLY tokeni hinna ennustust kohe!

