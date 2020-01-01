Eagle of Truth (EGL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Eagle of Truth (EGL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Eagle of Truth (EGL) teave The resistance coin Standing up to the wickedness this world has been corrupted with. Pick a side. Ametlik veebisait: https://www.eagleoftruth.io/ Ostke EGL kohe!

Eagle of Truth (EGL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Eagle of Truth (EGL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.74K $ 9.74K $ 9.74K Koguvaru: $ 893.09M $ 893.09M $ 893.09M Ringlev varu: $ 893.09M $ 893.09M $ 893.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.74K $ 9.74K $ 9.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02082971 $ 0.02082971 $ 0.02082971 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000095 $ 0.0000095 $ 0.0000095 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Eagle of Truth (EGL) hinna kohta

Eagle of Truth (EGL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Eagle of Truth (EGL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EGL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EGL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EGL tokeni tokenoomikat, avastage EGL tokeni reaalajas hinda!

EGL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EGL võiks suunduda? Meie EGL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EGL tokeni hinna ennustust kohe!

