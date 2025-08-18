Rohkem infot EGL

EGL Hinnainfo

EGL Ametlik veebisait

EGL Tokenoomika

EGL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Eagle of Truth logo

Eagle of Truth hind (EGL)

Loendis mitteolevad

1 EGL/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Eagle of Truth (EGL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:23:58 (UTC+8)

Eagle of Truth (EGL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02082971
$ 0.02082971$ 0.02082971

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+17.34%

+17.34%

Eagle of Truth (EGL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul EGL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EGLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02082971 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on EGL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +17.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Eagle of Truth (EGL) – turuteave

$ 10.14K
$ 10.14K$ 10.14K

--
----

$ 10.14K
$ 10.14K$ 10.14K

893.09M
893.09M 893.09M

893,093,475.985006
893,093,475.985006 893,093,475.985006

Eagle of Truth praegune turukapitalisatsioon on $ 10.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EGL ringlev varu on 893.09M, mille koguvaru on 893093475.985006. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.14K.

Eagle of Truth (EGL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Eagle of Truth ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Eagle of Truth ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Eagle of Truth ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Eagle of Truth ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+3.99%
60 päeva$ 0-10.86%
90 päeva$ 0--

Mis on Eagle of Truth (EGL)

The resistance coin Standing up to the wickedness this world has been corrupted with. Pick a side.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Eagle of Truth (EGL) allikas

Ametlik veebisait

Eagle of Truth hinna ennustus (USD)

Kui palju on Eagle of Truth (EGL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Eagle of Truth (EGL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Eagle of Truth nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Eagle of Truth hinna ennustust kohe!

EGL kohalike valuutade suhtes

Eagle of Truth (EGL) tokenoomika

Eagle of Truth (EGL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Eagle of Truth (EGL) kohta

Kui palju on Eagle of Truth (EGL) tänapäeval väärt?
Reaalajas EGL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EGL/USD hind?
Praegune hind EGL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Eagle of Truth turukapitalisatsioon?
EGL turukapitalisatsioon on $ 10.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EGL ringlev varu?
EGL ringlev varu on 893.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EGL (ATH) hind?
EGL saavutab ATH hinna summas 0.02082971 USD.
Mis oli kõigi aegade EGL madalaim (ATL) hind?
EGL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on EGL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EGL kauplemismaht on -- USD.
Kas EGL sel aastal kõrgemale ka suundub?
EGL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EGL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:23:58 (UTC+8)

Eagle of Truth (EGL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.