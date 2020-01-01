DYOR hub (DYORHUB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DYOR hub (DYORHUB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DYOR hub (DYORHUB) teave DYOR hub is the trusted platform for Solana memecoin research, discussions, and real-time updates. Connect with verified Twitter users, discover trending tokens, and make informed decisions in the cryptocurrency space. Discuss Join conversations about memecoins with Twitter-verified users and build a trusted network of reliable sources. Get Updates Find memecoin news and updates from verified sources with real-time notifications and alerts about important developments. Share Knowledge Help others avoid scams by sharing your memecoin research and due diligence with the community of verified users. Ametlik veebisait: https://dyorhub.xyz/ Ostke DYORHUB kohe!

DYOR hub (DYORHUB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DYOR hub (DYORHUB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 94.96K $ 94.96K $ 94.96K Koguvaru: $ 997.51M $ 997.51M $ 997.51M Ringlev varu: $ 997.51M $ 997.51M $ 997.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 94.96K $ 94.96K $ 94.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DYOR hub (DYORHUB) hinna kohta

DYOR hub (DYORHUB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DYOR hub (DYORHUB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DYORHUB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DYORHUB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DYORHUB tokeni tokenoomikat, avastage DYORHUB tokeni reaalajas hinda!

DYORHUB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DYORHUB võiks suunduda? Meie DYORHUB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DYORHUB tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!