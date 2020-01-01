Dynamic Crypto Index (DCI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dynamic Crypto Index (DCI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dynamic Crypto Index (DCI) teave DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance. Ametlik veebisait: https://dcindex.io/ Valge raamat: https://dcindex.io/whitepaper Ostke DCI kohe!

Dynamic Crypto Index (DCI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dynamic Crypto Index (DCI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.60M Koguvaru: $ 150.00 Ringlev varu: $ 150.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 18,373.68 Kõigi aegade madalaim: $ 7,178.43 Praegune hind: $ 10,645.98 Lisateave Dynamic Crypto Index (DCI) hinna kohta

Dynamic Crypto Index (DCI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dynamic Crypto Index (DCI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DCI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DCI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DCI tokeni tokenoomikat, avastage DCI tokeni reaalajas hinda!

DCI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DCI võiks suunduda? Meie DCI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DCI tokeni hinna ennustust kohe!

