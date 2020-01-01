DWOG THE DOG (DWOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DWOG THE DOG (DWOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DWOG THE DOG (DWOG) teave just lil dwog in a big world of dogs - this is a CTO supported by IcedBrain, one of the best web3 artists in the space $DWOG is an adorable yet savvy dog, known for being the ultimate companion to degens. With a keen sense for sniffing out profits, $DWOG is always by your side, leading the way through the wild world of crypto. $DWOG Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DWOG is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way. Ametlik veebisait: https://dwogonsol.com/ Ostke DWOG kohe!

DWOG THE DOG (DWOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DWOG THE DOG (DWOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.11K $ 8.11K $ 8.11K Koguvaru: $ 989.21M $ 989.21M $ 989.21M Ringlev varu: $ 989.21M $ 989.21M $ 989.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.11K $ 8.11K $ 8.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0002906 $ 0.0002906 $ 0.0002906 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000504 $ 0.00000504 $ 0.00000504 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DWOG THE DOG (DWOG) hinna kohta

DWOG THE DOG (DWOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DWOG THE DOG (DWOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DWOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DWOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DWOG tokeni tokenoomikat, avastage DWOG tokeni reaalajas hinda!

DWOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DWOG võiks suunduda? Meie DWOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DWOG tokeni hinna ennustust kohe!

