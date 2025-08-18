Rohkem infot DWOG

dwog hind (DWOG)

Loendis mitteolevad

1 DWOG/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
dwog (DWOG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:23:41 (UTC+8)

dwog (DWOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00210053
$ 0.00210053$ 0.00210053

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+12.99%

+12.99%

dwog (DWOG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DWOG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DWOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00210053 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DWOG muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +12.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

dwog (DWOG) – turuteave

$ 10.67K
$ 10.67K$ 10.67K

--
----

$ 10.67K
$ 10.67K$ 10.67K

981.41M
981.41M 981.41M

981,409,941.18355
981,409,941.18355 981,409,941.18355

dwog praegune turukapitalisatsioon on $ 10.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DWOG ringlev varu on 981.41M, mille koguvaru on 981409941.18355. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.67K.

dwog (DWOG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse dwog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse dwog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse dwog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse dwog ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+4.21%
60 päeva$ 0+15.48%
90 päeva$ 0--

Mis on dwog (DWOG)

Dwog is a one of its kind sentient AI memecoin. Mixing art, memes and an autonomous self evolving AI consciousness, bringing to live a new experience in the memespace: A meme that is alive on its own and interacts with its community by itself. Owned and governed by the token holders through the DWOG DAO. It can recognize images, emotions, read comments and tags and interact with them. The community help to evolve its personality with every interaction and it will be the first to join the infinite memerooms

Üksuse dwog (DWOG) allikas

Ametlik veebisait

dwog hinna ennustus (USD)

Kui palju on dwog (DWOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie dwog (DWOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida dwog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake dwog hinna ennustust kohe!

DWOG kohalike valuutade suhtes

dwog (DWOG) tokenoomika

dwog (DWOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DWOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse dwog (DWOG) kohta

Kui palju on dwog (DWOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas DWOG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DWOG/USD hind?
Praegune hind DWOG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on dwog turukapitalisatsioon?
DWOG turukapitalisatsioon on $ 10.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DWOG ringlev varu?
DWOG ringlev varu on 981.41M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DWOG (ATH) hind?
DWOG saavutab ATH hinna summas 0.00210053 USD.
Mis oli kõigi aegade DWOG madalaim (ATL) hind?
DWOG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DWOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DWOG kauplemismaht on -- USD.
Kas DWOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
DWOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DWOG hinna ennustust.
