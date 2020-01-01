Dwake On Sol (DWAKE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dwake On Sol (DWAKE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dwake On Sol (DWAKE) teave Dwake is a community driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes to make this the biggest memecoin of 2024! Our community believes in us and we believe in them. Financial freedom is just around the corner. Ametlik veebisait: https://dwake.wtf/ Ostke DWAKE kohe!

Dwake On Sol (DWAKE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dwake On Sol (DWAKE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.99K $ 8.99K $ 8.99K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.99K $ 8.99K $ 8.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00101237 $ 0.00101237 $ 0.00101237 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000637 $ 0.00000637 $ 0.00000637 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Dwake On Sol (DWAKE) hinna kohta

Dwake On Sol (DWAKE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dwake On Sol (DWAKE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DWAKE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DWAKE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DWAKE tokeni tokenoomikat, avastage DWAKE tokeni reaalajas hinda!

DWAKE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DWAKE võiks suunduda? Meie DWAKE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DWAKE tokeni hinna ennustust kohe!

