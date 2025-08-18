Mis on Dusty (DUSTY)

$DUSTY is a memecoin inspired by Dusty, a character from Matt Furie’s Boys Club—the same universe that brought Pepe the Frog to life. This project embraces internet culture with a blend of nostalgia, humor, and strong community vibes. As a fan-driven initiative, $DUSTY highlights Dusty’s oddball charm in Furie’s surreal world while fostering a fun, inclusive, and decentralized crypto experience for meme lovers and collectors alike.

Dusty (DUSTY) tokenoomika

Dusty (DUSTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUSTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dusty (DUSTY) kohta Kui palju on Dusty (DUSTY) tänapäeval väärt? Reaalajas DUSTY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DUSTY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DUSTY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dusty turukapitalisatsioon? DUSTY turukapitalisatsioon on $ 64.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DUSTY ringlev varu? DUSTY ringlev varu on 420.69T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUSTY (ATH) hind? DUSTY saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade DUSTY madalaim (ATL) hind? DUSTY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DUSTY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DUSTY kauplemismaht on -- USD . Kas DUSTY sel aastal kõrgemale ka suundub? DUSTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUSTY hinna ennustust

