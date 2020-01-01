Dust Protocol (DUST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dust Protocol (DUST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dust Protocol (DUST) teave DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury. Ametlik veebisait: https://www.dustprotocol.com/ Ostke DUST kohe!

Dust Protocol (DUST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dust Protocol (DUST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Koguvaru: $ 33.30M $ 33.30M $ 33.30M Ringlev varu: $ 33.30M $ 33.30M $ 33.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.58 $ 7.58 $ 7.58 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0008758 $ 0.0008758 $ 0.0008758 Praegune hind: $ 0.03003954 $ 0.03003954 $ 0.03003954 Lisateave Dust Protocol (DUST) hinna kohta

Dust Protocol (DUST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dust Protocol (DUST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DUST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DUST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DUST tokeni tokenoomikat, avastage DUST tokeni reaalajas hinda!

DUST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DUST võiks suunduda? Meie DUST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DUST tokeni hinna ennustust kohe!

