Dust Protocol (DUST) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Dust Protocol (DUST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Dust Protocol (DUST) teave

DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury.

Ametlik veebisait:
https://www.dustprotocol.com/

Dust Protocol (DUST) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Dust Protocol (DUST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Koguvaru:
$ 33.30M
$ 33.30M$ 33.30M
Ringlev varu:
$ 33.30M
$ 33.30M$ 33.30M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 7.58
$ 7.58$ 7.58
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.0008758
$ 0.0008758$ 0.0008758
Praegune hind:
$ 0.03003954
$ 0.03003954$ 0.03003954

Dust Protocol (DUST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Dust Protocol (DUST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate DUST tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

DUST tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate DUST tokeni tokenoomikat, avastage DUST tokeni reaalajas hinda!

DUST – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu DUST võiks suunduda? Meie DUST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.