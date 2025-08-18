Rohkem infot DUST

1 DUST/USD reaalajas hind:

$0.03111866
-1.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Dust Protocol (DUST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:28:20 (UTC+8)

Dust Protocol (DUST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03100117
24 h madal
$ 0.03213416
24 h kõrge

$ 0.03100117
$ 0.03213416
$ 7.58
$ 0
+0.18%

-1.91%

+2.15%

+2.15%

Dust Protocol (DUST) reaalajas hind on $0.03111866. Viimase 24 tunni jooksul DUST kaubeldud madalaim $ 0.03100117 ja kõrgeim $ 0.03213416 näitab aktiivset turu volatiivsust. DUSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.58 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DUST muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, -1.91% 24 tunni vältel +2.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dust Protocol (DUST) – turuteave

$ 1.03M
--
$ 1.03M
33.30M
33,297,819.0
Dust Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 1.03M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DUST ringlev varu on 33.30M, mille koguvaru on 33297819.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.03M.

Dust Protocol (DUST) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dust Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.000606638659255.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dust Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0021411660.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dust Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0019904988.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dust Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.00991156844667136.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000606638659255-1.91%
30 päeva$ +0.0021411660+6.88%
60 päeva$ +0.0019904988+6.40%
90 päeva$ -0.00991156844667136-24.15%

Mis on Dust Protocol (DUST)

DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Dust Protocol (DUST) allikas

Ametlik veebisait

Dust Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dust Protocol (DUST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dust Protocol (DUST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dust Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dust Protocol hinna ennustust kohe!

DUST kohalike valuutade suhtes

Dust Protocol (DUST) tokenoomika

Dust Protocol (DUST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dust Protocol (DUST) kohta

Kui palju on Dust Protocol (DUST) tänapäeval väärt?
Reaalajas DUST hind USD on 0.03111866 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DUST/USD hind?
Praegune hind DUST/USD on $ 0.03111866. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dust Protocol turukapitalisatsioon?
DUST turukapitalisatsioon on $ 1.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DUST ringlev varu?
DUST ringlev varu on 33.30M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUST (ATH) hind?
DUST saavutab ATH hinna summas 7.58 USD.
Mis oli kõigi aegade DUST madalaim (ATL) hind?
DUST nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DUST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DUST kauplemismaht on -- USD.
Kas DUST sel aastal kõrgemale ka suundub?
DUST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUST hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.