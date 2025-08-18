Dungeon Arena hind (DUN)
Dungeon Arena (DUN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DUN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on DUN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dungeon Arena praegune turukapitalisatsioon on $ 6.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DUN ringlev varu on 921.48M, mille koguvaru on 921481569.420616. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.89K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Dungeon Arena ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dungeon Arena ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dungeon Arena ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dungeon Arena ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|-23.23%
|60 päeva
|$ 0
|-15.13%
|90 päeva
|$ 0
|--
Dungeon Arena revolves around $DUN, the core in-game currency that fuels the entire ecosystem. Players earn $DUN by competing in daily events, battling opponents, and proving their skills in the arena. This token serves as both a reward and a key driver of the game’s economy, giving players a tangible stake in the world of Dungeon Arena. $DUN is more than just a currency—it represents progress, power, and participation. It can be used for various in-game benefits, including unlocking new features, enhancing gameplay, and potentially trading in the marketplace. To ensure sustainability, the game incorporates a buyback and burn mechanism, helping maintain long-term value and balancing rewards with the game’s growth. Since event participation directly influences the game’s economy, the strength of $DUN depends on the engagement and activity of the player base. The more players compete, the more the ecosystem thrives, allowing for continuous updates, community rewards, and an evolving gameplay experience. Dungeon Arena is built for those who love competition and want to be part of a game where skill, strategy, and engagement shape the economy. With $DUN at the heart of the game, every battle matters, every victory counts, and every player has a role in shaping the future of the arena.
